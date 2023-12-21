مجلس جامعة أسوان يناقش استعداد الكليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة أسوان(118) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب لمناقشة الترتيبات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/2024م.

وقال الدكتور لؤى سعد الدين، فى بيان صحفى، انتهت كافة الكليات من تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات طبقا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الأربعاء 24 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من الخميس 25 يناير 2024.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم مناقشة بدء الإمتحانات في الكليات قبل الموعد المقرر مراعاة لاجازات رأس السنة والعطل الرسمية مع مراعاة التباعد في أيام الامتحانات بين المادة والتي تليها بمعدل مادتين في الأسبوع.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع مدرسي اللغة الكورية الجدد بقسم اللغة الكورية كلية الألسن علي أن يتم إعداد جدول محاضرات تعويضية للطلاب القسم الي ما قبل الإمتحانات مباشرة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الاول بمختلف كليات الجامعة.