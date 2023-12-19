رئيس جامعة أسوان يلتقى وفد الأزهر الشريف لإقامة ندوات توعية وتثقيف.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، وفدا من منطقة الأزهر الشريف الوعظ بقيادة الدكتور صلاح السيد مدير عام الوعظ والإرشاد بأسوان، والشيخ خالد بدرى مدير الدعوة والشيخ محمد حنفى مدير التوجيه والشيخ مصطفى الدسوقى واعظ عام بالمنطقة بالحرم الجامعى بصحاري.

وأكد رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن اللقاء يهدف إلى إقامة عدد من ندوات التوعية والدينية والتثقيفية للطلاب الجامعة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعقيدة ونشر تعاليم الدين الإسلامى الحنيف، وتتناول الموضوعات تعاليم وسطية الإسلام وعدم المغالاة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة لمواجهة الأفكار الهدامة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أنه فى ظل هذا التعاون المثمر والبناء نعمل على تعزيز قيمة الإنتماء والولاء للوطن والعمل على نشر القيم الأخلاقية التى دعت إليها الأديان السماوية والتى تعمل على تماسك المجتمع فى ظل المتغيرات والسلوكيات التى طرأت على الأسرة المصرية بمختلف أطيافها المجتمعية.

وعبر الدكتور صلاح السيد مدير عام الوعظ والإرشاد والإعلام بمنطقة الأزهر الشريف بأسوان عن سعادته بهذا اللقاء وعن حفاوة الاستقبال وان وعاظ منطقة الدعوة والإعلام بمنطقة أسوان الأزهرية سيقومون بالقاء هذه الندوات والمحاضرات من أجل رفع التوعية الدينية بالمجتمع الأسوانى وأن جامعة أسوان تمثل قلعة تنويرية ومحرابا للعلم ومنارة للثقافة.



جانب من اللقاء