مجلس إدارة جمعية النخيل يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء

امتنع مجلس إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر لصالح شركة أندية وادي دجلة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوة رقم 1113 لسنة 2023، بتمكين أعضاء النادي وجميع رواده والعاملين به للوصول للنادي الكائن داخل المنتجع والدخول من جميع بوابات المنتجع السكني دون التعرض لهم.



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إلا أن مجلس إدارة المنتجع كان له رأي آخر حيث حصر دخول أعضاء النادي ورواده من بوابات بعينها تبعد عن النادي وتصعب على الأعضاء الوصول إليه.

يذكر أن نادي وادي دجلة النخيل قد حصل مؤخرًا على حكم قضائي واجب النفاذ بتمكين أعضاء النادي وموظفيه من دخول نادي "وادى دجلة النخيل" من كافة بوابات منتجع النخيل الواقع بمنطقة التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة.

وقد سبق وأكدت إدارة وادى دجلة على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في بيان لها في وقت سابق، أنه بموجب الحكم واجب النفاذ يسمح للأعضاء ومرافقيهم والموظفين من دخول نادي وادى دجلة النخيل، وأن أي اعتراض على دخولهم أو تحايل على الأمر يعد مخالفة لمنطوق الحكم، والذي نص بشكل مباشر على منح الأعضاء حرية الدخول والخروج من بوابات منتجع النخيل.



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