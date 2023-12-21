لو بتخططى لبيبى.. أكلات ترفع فرص الحمل فى فترة الإباضة

كتبت مروة محمود الياس

فترة التبويض أحد أهم الفترات التي تمر بها الزوجة، حيث تصبح فرص الحمل فيها في أعلى معدلاتها، لذلك كل من تخطط للحمل وترغب فيه عليها ان تترصد فتره التبويض والتي تأتي في غضون 14 يوما من بدء الدورة الشهرية.

وذكر تقرير نشر فى موقع elaracare أن الكثير من الأطعمة مفيدة للغاية في تلك الفترة، خاصة الغنية بالبروتين الصحي والمفيد والذي يعزز من هرمونات الجسم كهرمون الاستروجين، كاللحوم الحمراء وسمك السلمون والمحار في المأكولات البحرية بشكل عام.

وأوضح التقرير مجموعة من أهم الخيارات التغذوية الهامة خلال فتره الإباضة، فهذه الفترة من الفترات التي يجب ان تكون المرأة مجهزة تماما لرفع فرص حدوث الحمل، من خلال نظام غذائي متكامل ومتوازن ومحفز للجسم والبويضات، وأيضا من خلال نظام رياضي ، كما يجب ان تنال قسطا من الراحة .

وفى السياق ذاته ذكر تقرير آخر نشر فى موقع moody month أنه مع نضوج البويضات استعدادا لانغراس الحيوان المنوي فيها يجب ان تقوم الزوجة باتباع نظام غذائي جيد من خلال الأطعمة الطازجة والخفيفة فالأطعمة الثقيلة او المقلية او ذات الدهون العالية ليست مفيدة بالمرة في تلك الفترة الهامة.

فالسلطة والزبادي أحد أهم انواع الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها في تلك الفترة، فهى تعمل على تعزيز عمل الجهاز الهضمي وصحة الامعاء وتخليص الجسم من السموم، وبالتالي تعزيز هرمونات الجسم وعملها خاصه هرمون الاستروجين الذي يرتفع في تلك الفتره بشكل كبير، ويمكن الاعتماد على البروكلي والكوسه من الخضراوات الهامة جدا كذلك الافوكادو الغني بالدهون الصحية الهامة في تلك المرحلة فضلا عن سمك السالمون.