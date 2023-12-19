كتبت فاطمة ياسر

تتعرض بعض النساء لزيادة في الوزن خلال فترة التبويض، وأيضًا أيام الدورة الشهرية، فيتعرض الكثيرات للانتفاخ، واحتباس الماء داخل الجسم، وهذا وفقًا لموقع healthshots

أوضح التقرير، أن الإباضة أو التبويض تعد مرحلة مهمة في الدورة الشهرية عندما يتم إطلاق البويضة الناضجة من المبيض، وتكون جاهزة للتخصيب بواسطة الحيوانات المنوية، ويحدث في منتصف الدورة الشهرية، وهناك زيادة في إنتاج الهرمون الملوتن (LH)الناجم عن زيادة مستويات هرمون الاستروجين، وتؤدي هذه الطفرة إلى إطلاق البويضة من الجريب الناضج على المبيض.

ما هي علامات التبويض؟

تحدث الإباضة أو التبويض في اليوم الـ14 من بدء الدورة الشهرية، ولكن التوقيت الدقيق يمكن أن يختلف من امرأة إلى أخرى ومن دورة شهرية إلى أخرى، ولكن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تساعد في تحديد هذا التوقيت ومنها:

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم

تحدث زيادة طفيفة في درجة حرارة الجسم الأساسية بعد الإباضة، ويمكن أن تساعد مراقبة درجة حرارة الجسم كل صباح قبل الخروج من السرير في تحديد وقت حدوث ارتفاع درجة الحرارة هذا.

- تغيرات في مخاط عنق الرحم

خلال الدورة الشهرية، يتغير نسيج ومظهر مخاط عنق الرحم، عندما تقترب فترة الإباضة، يصبح مخاط عنق الرحم شفافًا ومطاطً.

- آلام الحوض

يمكن أن يحدث ألم خفيف في الحوض أو وخز على جانب واحد من أسفل البطن أثناء الإباضة.

هل من الطبيعي زيادة الوزن أثناء فترة التبويض؟

ليس من المعتاد أن تعاني النساء من زيادة كبيرة في الوزن أثناء فترة التبويض، فقد تلاحظ بعض النساء انتفاخًا خفيفًا أو احتباس الماء في وقت قريب من وقت الإباضة بسبب التغيرات الهرمونية.