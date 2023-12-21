لجنة السلام الدولية: 90 % من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

رامى محيى الدين

أعلنت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة أن 90 % من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة أو مستويات أسوأ، مؤكدة أن الاعمال العدائية في قطاع غزة تترك جميع السكان يانون من انعدام الامن الغذائي الشديد ويتعرضون لخطر المجاعة.

وأكدت أن أسرة على الأقل من كل أربعة اسر تواجه ظروف جوع قاسية ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.