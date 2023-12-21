طقس بورسعيد الآن.. أجواء باردة ورياح شديدة تزامناً مع نوة الفيضة "صور"

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد اليوم الخميس أجواء باردة وسط سماء ملبدة بالغيوم أدت إلى حجب أشعة الشمس على كافة الأحياء فضلاً إلى رياح نشطة ومثيرة للرمال والاتربة على الطرق السريعة كا "طريق بورسعيد/ دمياط وبورسعيد/ الإسماعيلية " وارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط إلى مترين تزامناً مع نوة الفيضة.

كما رصدت كاميرا اليوم السابع سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين فضلاً عن توافد الزائرين من المحافظات المجاورة إلى إلى الأسواق التجارية رغم الأجواء الباردة التى تسود معظم البلاد.

ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، محذرة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.