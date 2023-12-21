ضبط 75 مخالفة متنوعة فى حملات متنوعة على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، عدد من الحملات الرقابية في نطاق مدن المحافظة، وتشكلت اليوم العديد من الحملات بالتعاون مع الإدارات التموينية، للمرور على المخابز والأسواق، حيث توجهت الحملات إلي كلا من: جمصة، طلخا، بندرالمنصورة ، تمى الامديد، وتم المرور على 60 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج، وعدم وجود مخالفات.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 45 مخالفة جاءت كالآتى: 2 محضر تجميع بطاقات بعدد 323 بطاقة، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 52 شيكارة، 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 23 محضر نقص وزن مابين 8-45.

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير عدد 30 محضرا جاءت كالآتي: 18 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، 2محضرا بيع بأزيد من السعر الرسمى، 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تموينى"، 2 محضر تقليد علامة تجارية.

وتؤكد مديرية التموين علي إستمرار الحملات الرقابية، وضبط المخالفين، لتوفير كافه سبل الراحة للمواطنين، وتم تغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة، وذلك للتأكد من توافر الدعم للمواطنين.