تحويل 63 مخالفة تموينية للنيابة العامة خلال حملات رقابية بالدقهلية

وجاءت نتيجة الحملات بتحرير 33 مخالفة جاءت كالآتى: محضر تجميع بطاقات بعدد ( 586 بطاقة)، محضر عدم وجود ميزان، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، محضر عدم نظافة ادوات العجين، 2 محضر توقف عن الانتاج، محضر عدم وجود سجل تفتيش، 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 13 شيكارة، 10محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 12 محضر نقص وزن مابين ( 9-30 جم).

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير 30محضرا كالآتى: 10 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، 2محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 14 محضر عدم وجود شهادة صحية، 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، 1محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى)

وأكد وكيل وزارة التموين على تحويل جميع المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها، مشددا علي إستمرار الحملات الرقابية، من أجل ضبط المخالفين، والتأكد من وصول رغيف الخبز بالمستوى الذي يليق بالمواطن والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وأن الدولة تسعى الى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين وقد قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة، وذلك للتأكد من توافر الدعم للمواطنين والحفاظ عليه من التصرف.