ضبط 10 أطنان أرز مدعم قبل طرحها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى لقطاع التموين بكفر الشيخ، بأنه قد وردت معلومات للمحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن قيام أحد المضارب بدائرة مركز دسوق، بالاستحواذ على كميات من الأرز المدعم، لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف الهابط، جرى تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين مركز دسوق بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك،بإشراف سعيد ابو زيد، مدير عام تموين مركز دسوق، ورجب عبد المنصف نايل، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، وقيادة محمد جابر، رئيس الرقابة التموينية بمركز دسوق، وزمالة عبد الحليم العدوي، رئيس قسم حماية المستهلك بتموين مركز دسوق، وسعد أبو إسماعيل، وأحمد فوزي سيف، أعضاء جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

وجرى ضبط 10 آلاف كيس أرز أبيض معبأ بكمية، بإجمالي وزنها 10 أطنان، تابع لإحدى شركات القطاع العام الحكومي، والمعد للبيع للجمهور بأسعار مدعومة داخل أحد مضارب الأرز للقيام، بإعادة تدويرها وإعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء وقد حرر عنها جنحة رقم 28974 لسنة 2023 جنح مركز دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.