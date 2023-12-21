ضبط مخدرات بقيمة 900 ألف جنيه بالشرقية والدقهلية

محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الشرقية- الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام)، وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزته (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- 3 بنادق خرطوش- 2 فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (900,000) جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.