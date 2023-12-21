اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالإسكندرية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 06:58 م
ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالإسكندرية مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة "باب شرقى، ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى.. وبحوزتهم (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") وضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
 
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.






المخدرات

الاسلحه والذخائر

ضبط مخدرات

اسكندريه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة