ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة "باب شرقى، ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى.. وبحوزتهم (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") وضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.