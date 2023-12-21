ضبط طالبة خدرت والدتها بمساعدة صديقها لسرقتها بالعمرانية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن البحر الأحمر، دمياط، الجيزة، الإسكندرية من ضبط طالبة وتقيم فى العمرانية وشاب حاصل على دبلوم يقيم فى بولاق الدكرور لقيامهما بتخدير والدة الطالبة بهدف سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها، وعقب ذلك قاما بالإتفاق على تكبيل الطالبة لإيهام أهليتها بكونها مجنى عليها.

وبمواجهة المتهم "حاصل على دبلوم" أقر بصحة أقوال المتهمة وأرشد عن جزء من المبلغ المالى بحوزة 3 من أصدقائه "تم ضبطهم" فضلاً عن العثور بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة ، وضبط (سائق بشركة لتجارة الأدوية- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وكذا جهاز الـ DVR من داخل فرع الشركة الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلاً طبيعة عمله بإستخدام سيارة قيادته (ميكروباص "ملك زوج شقيقته") كما إستخدم (صاروخ كهربائى - مطرقة حديدية - أجنة ) وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة والأدوات المستخدمة فى الواقعة وأضاف بتخلصه من جهاز DVR .

كما تم ضبط شخصين "أحدهما مندوب شركة تحصيل مدفوعات إلكترونية" وسيدة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة لقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على إختلاق واقعة سرقة مبالغ مالية من "مندوب تحصيل الشركة بالإكراه" وإصابته بسلاح أبيض، ليتسنى له التغطية على مبالغ مالية تصرف فيها دون علم الشركة وضُبط بمسكن أحدهم المبلغ المالى المستولى عليه وماكينة تحصيل وسلاح أبيض المستخدم فـى إصابة مندوب الشركة " وكمية لمخدر الحشيش وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو الـمُشار إليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة رأس البر) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر "الباب" ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب (7) وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات بمخزن خاص بإحداهن، وضبط (سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدماً "سيارة مستأجرة- تم ضبطها) وبإرشاده ضُبط (المسروقات – مبلغ مالى) .