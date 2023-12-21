اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط صاحب مصنع طوب لتجميعه أسطوانات الغاز المدعمة بالبحيرة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:17 ص
ضبط صاحب مصنع طوب لتجميعه أسطوانات الغاز المدعمة بالبحيرة اسطوانات غاز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكبرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع المختلفة، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.
 
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 220 أسطوانة غاز كبيرة مدعمه زنة 25 كيلو لاستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.
 
من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، مشددة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس وردع المخالفين.






ضبط مصنع طوب

محافظة البحيرة

حملات رقابية

حملات تموينية

تموين البحيرة

نائب محافظ البحيرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة