وزير التموين: رئيس الوزراء يهاتفني يوميا لمتابعة حل أزمة السكر

إبراهيم حسان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتلقى اتصالا يوميا من رئيس الوزراء للاطلاع على مستجدات الأزمة والإجراءات المُتخذة لحلها، فيما أرسلت رئاسة الجمهورية مذكرة للاطلاع على الموقف وسبل الحل.

أضاف المصيلحي، في لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON، أن هناك 62 مليون مواطن يستفيد من التموين، و71 مليونا من دعم الخبز، وجرى استئذان رئيس الجمهورية لإضافة أبناء الفئات الأكثر احتياجات وهم معاش التضامن الاجتماعي، وأي معاشات أقل من الحد الأدنى للأجور، وأبناء الشهداء والمصابين، وتابع: "قاربنا أن ننتهي منها ليكون موازنة الخبز 91 مليار جنيه، والتموين 36 مليار جنيها".

وتابع الوزير: "في 2018 عرضت على فخامة الرئيس منح المواطن دعما نقديا بدلا من الدعم السلعي، ووافق من حيث المبدأ، فعندما أتت جائحة كورونا وحدث تغير في الأسعار، سنظلم الناس إذا منحناهم دعما نقديا".

وأشار إلى أن رغيف الخبز الذي يباع حتى الآن بخمسة قروش يكلف الدولة أكثر من جنيها.