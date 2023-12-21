ضبط شركة تعبئة مواد غذائية بالمحلة جمعت 310 طن سكر والبيع بأزيد من سعره

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية علي الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء علي السلع التموينية المدعمة خاصة السكر التابع لمبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار والمسعر بسبعة وعشرون جنية للكيلو، والتأكد من وصول هذا السكر لمستحقية من المواطنين ومنع تهريبة وبيعة في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالغربية بقيام أحد شركات تعبئة المواد الغذائية بمدينة المحلة الكبرى بشراء كميات كبيرة من سكر المبادرة بداعي التعبئة والبيع للمواطنين علي خلاف الحقيقية ، وقام المسؤلين عن هذة الشركة بالتصرف في هذا السكر وبيعه بعيدا عن إشراف مديرية تموين الغربية بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للتداول سكر المبادرة.

ولفحص هذه البلاغات تم تشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف وكيل الوزارة، حيث تم التوجه للشركة المذكورة بمدينة المحلة الكبري، وتم التفتيش عليها وجرد أرصدة السكر بها، وأسفر التفتيش عن قيام المسؤل عن الشركة بشراء 310 طن سكر أبيض تابع للمبادرة بسعر مستهلك 27 جنيه، بدون اخطار مديرية تموين الغربية، طبقا للقرار الوزاري وقام بالتصرف في 306 طن منها بغرض الربح الغير مشروع والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 4 طن سكر المتبقية من هذة الكمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.