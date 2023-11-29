ضبط 2.5 طن فول صويا يشتبة فى عدم صلاحيتها و450 علبة سجائر مستوردة محظور تداولها

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية، للمرور على الاسواق والأنشطة المختلفة، بمركز ومدينة المحلة، وأسفرت الحملة عن ضبط، 207 علبة سجائر مستوردة ومهربة، ومحظور تداولها، كما تم ضبط 159 علبة سجائر مستوردة، ومهربة ومحظور تدولها وضبط 84 علبة سجائر مستوردة ومهربة ومحظور تداولها باجمالى 450 علبة..

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية وقدرها 2500 كجم فول صويا بدون بيانات ومشتبة فى صلاحيته.

وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى المتابعة وتشديد الرقابة على الأسواق.