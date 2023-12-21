ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة طالب ، مقيم بدائرة قسم إمبابة وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال نجل عم المتوفى (طالب ، مقيم بذات العنوان) قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) إستوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالإستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل ، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه").