اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته فى الجيزة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:23 م
ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته فى الجيزة جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة طالب ، مقيم بدائرة قسم إمبابة وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.
 
وبسؤال نجل عم المتوفى (طالب ، مقيم بذات العنوان) قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) إستوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالإستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل ، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه").






قتل شاب فى الجيزة

قتل طالب فى امبابة

منشأة القناطر

ضبط المتهمين بقتل شاب

ضبط المتهمين بقتل طالب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة