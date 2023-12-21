شاهد محطة المونوريل رقم 7 بخط العاصمة الإدارية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

اوشكت وزارة النقل المصرية على الانتهاء من تنفيذ محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم وضع اللمسات النهائية لإنهاء الأعمال التى يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة، حيث نشرت وزارة النقل صورا توضح التشطيبات النهائية لمحطة رقم (7) بمشروع مونوريل شرق النيل، ضمن محطات مونوريل العاصمة الإدارية - شرق النيل، ويتم ربطها بجانبى الطريق من خلال سلالم مشاة.

ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة .

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل، من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وانطلق التشغيل التجريبى بدون جمهور للمشروع منذ شهر تقريبا، من محطة مدينة العدالة حتى محطة المشير، ويتم التحكم وتشغيل القطار من خلال مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدان (356،248 م2)، ويشمل المركز 13 مبني.