وجاء في نص الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أعرب عن اقتناعي بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصر سوف تستمر في التوسع والتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".



