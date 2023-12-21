رئيس جهاز البيئة: تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة ، أن ملف المخلفات الخطرة من أبرز المشكلات البيئية، وشهد الانتهاء من معالجة حوالى 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، وتم تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية، والتخلص الآمن من 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، والتخلص الآمن من 1005 أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

وأوضح العربى لـ"اليوم السابع"، أن ملف المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة شهد عدة جهود، منها إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية، بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، مشيرا إلى خطوة التخلص من 440 طنا من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية، التى تم تخزينها لسنوات فى مخزن الصف بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومن خلال منحة من البنك الدولى للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة كأولوية قصوى، والتخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.