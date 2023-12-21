اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس جنوب السودان يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بانتخابات الرئاسة (إنفوجراف)

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:43 م
رئيس جنوب السودان يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بانتخابات الرئاسة (إنفوجراف) "سلفاكير" يهنئ الرئيس السيسى ويؤكد خصوصية العلاقة بين مصر وجنوب السودان

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر.
 
أكد الرئيس "سلفاكير" على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشدداً على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر.
 
من جانبه، ثمن الرئيس السيسى، الاتصال الكريم، مؤكداً العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.
 
سلفاكير يهنئ الرئيس السيسى ويؤكد خصوصية العلاقة بين مصر وجنوب السودان
سلفاكير يهنئ الرئيس السيسى ويؤكد خصوصية العلاقة بين مصر وجنوب السودان

 







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الانتخابات الرئاسية




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