حيل علاجية تخلصك من بقع الجسم والكلف.. لازم تعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

الكلف والبقع الداكنة والبقع الحمراء وغيرها من مشكلات البشرة، وأية بقع مهما كان لونها، فهي من العلامات المزعجة التي قد تظهر على سطح الجلد في أي مكان في الجسم وليس فقط في الوجه، وتزيد أيضا ظهور هذه المشكلات في الرقبة وفي الثنايا والركب والأصابع والأيدي، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع byrdie.

ووفقا للتقرير، فإن هناك الكثير من الخطوات العلاجية التي يمكن اللجوء اليها للتخلص من هذه التصبغات التي تصيب البشرة، سواء البقع الداكنة أو بقع حمراء ثابتة أو حتى بقعة بيضاء، وكذلك الكلف المزعجة، ومن أبرز هذه الحيل العلاجية إضافة اي حمض من احماض فيتامين سي الهام للجلد، فالاحماض التي تحتوي على فيتامين سي ومخصصة للدهان على الجلد، تساعد على مساواة وتوحيد لون الجلد، كما أن هذا الفيتامين بشكل خاص يساعد على مقاومة اسمرار البشرة، ويقلل من افراز دهونها غير الجيدة، فيخلصها من الزيوت الزائدة ويترك لها الكم المناسب من ترطيبها دون زيادة مزعجة.

نصح التقرير أيضا بعدم استخدام منتجات او أدوية او دهانات تقلل ظهور الكلف، إلا تحت اشراف طبي، وذلك لأنها قد تؤثر على جفاف الجلد وقدرته على التعامل مع صبغه الميلانين، لذا يجب العرض على المختص وتحديد النوع المناسب للبشرة وإضافته الى روتين الجلد اليومي للتخلص من الكلف.

نصح التقرير أيضا بمكون ثالث يمكن اضافته لروتين العناية اليومي بالبشرة بهدف التخلص من الكلف، من خلال إضافة مرهم موضعي للتخلص من الاحمرار والتهاب الجلد، ويساعد بشكل كبير على التخلص من البقع المختلفة اللون، والتي يتسبب في عدم توحيد لون البشرة.