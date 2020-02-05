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طرق طبيعية لعلاج الكلف أبرزها الكركم والبطاطس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:00 ص
طرق طبيعية لعلاج الكلف أبرزها الكركم والبطاطس علاج الكلف
فاطمة ياسر

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فرط تصبغ الجلد، أو كما هو متعارف عليه الكلف، يعد من المشاكل الجلدية التي يتعرض لها البعض، وهي حالة جلدية تتسبب في حدوث اسمرار في الجلد.، هذا يجعل المظهر الخارجي للبشرة سطحيًا وجافًا وغير متساوٍ،  وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز طرق العلاج وفقا لموقع " activefeel.".

ما الذي يسبب فرط التصبغ أو الكلف؟، هذا ما أجاب عليه التقرير موضحا أن السبب هو الإفراط في إنتاج الميلانين والذي بدوره يتسبب في تكوين بقع داكنة على الجلد، ولا ينبغي الخلط بينه وبين نقص تصبغ الجلد، ومن أهم العوامل المؤدية لظهور الكلف:

-القلق.

-التغيرات في إنتاج الهرمونات .

-بعض الإصابات (مثل اليرقان والزرقة).

-الصفات الوراثية.

الكلف
الكلف

 

ما هو علاج فرط تصبغ الجلد أو الكلف؟، فعلى الرغم من صعوبة علاج فرط تصبغ الجلد أو الكلف، إلا أن هناك علاج للكلف بالأودية أو بالطرق الطبيعية التي تساهم في تقليل هذا المرض، ومنها:

-عصير الليمون والعسل
 

يعمل عصير الليمون والعسل علي تقليل آثار فرط تصبغ الجلد أي الكلف، حيث يلعب عصير الليمون دور تبييض البقع الداكنة بينما يعمل العسل علي تبيض الجلد، ولذا عليك خلط كوب واحد من عصير الليمون مع كمية متساوية من العسل وتخزين الخليط في وعاء مقاوم للهواء، ثم قم بوضع هذا الخليط مرتين في اليوم على الأجزاء المصابة من بشرتك واتركه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسل الخليط بالماء الفاتر.

- الخيار
 

يستخدم الخيار على نطاق واسع للعناية بالبشرة ، كما أنه مفيد عندما يتعلق الأمر بالفرط التصبغ أي الكلف، حيث انه يساعد على إخراج لون البشرة  الداكنة ويجعل البقع الداكنة أقل وضوحًا، ولذا عليك وضع الخيار علي الأماكن المراد تفتيح لونها.

-البطاطس
 

تعد البطاطس مفيدة حيث أنها تخفف البقع الداكنة وبالتالي تحسين مظهرهم، ولذا يمكنك قطع البطاطس وفرك الجزء المقطوع على البقع الداكنة أو وضعها في عصارة وتطبيق العصير على الأجزاء المصابة من جلدك، ثم اغسل الجلد  بعد ثلاثين دقيقة وقم بذلك مرتين في اليوم.

علاج الكلف
علاج الكلف

 

-الكركم
 

إذا كان فرط تصبغ الجلد أو الإصابة بالكلف  ناتجًا عن التعرض المفرط لأشعة الشمس ، فإن الكركم هو العلاج المناسب لك، حيث يعمل على توحيد لون البشرة ويصلح الضرر ويمنح البشرة توهجًا، وعليك  إعداد عجينة سميكة باستخدام ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ، وملعقتين كبيرتين من الدقيق ، ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز وقليل من الماء، ثم ضع هذا الخليط على المناطق المصابة واتركه لمدة عشرين دقيقة قبل غسيله.

 


الكلف

علاج الكلف

طرق طبيعية لعلاج الكلف

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