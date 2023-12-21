حافظ على شعورك بالدفء فى الشتاء.. اشرب مياه كتير وألعب رياضة

كتبت فاطمة ياسر

مع إنخفاض درجات الحرارة، يرغب الجميع في الحصول علي التدفئة الجيدة لتجنب تعرض الجسم لأي مضاعفات والشعور بالبرودة الشديدة، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للبقاء دافئاً فى فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع healthshots..

كيف تحافظ على شعورك بالدفء فى الشتاء؟ ​-القيام بتمارين التنفس تمارين التنفس عند ممارستها بشكل مستمر، تساعد في رفع الحرارة الداخلية للجسم، وتعمل بسلاسة للمساعدة في تدفئة الجسم، وتعزز الدورة الدموية في الجسم. - التغذية الجيدة تناول أطعمة خاصة بفصل الشتاء تساعد علي شعورك بالتدفئة فيمكنك تناول الكثير الشوربة وشرب المشروبات العشبية مثل البابونج والينسون، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البهارات في كل وجبة، مثل الزنجبيل والقرفة والكركم والتي من المعروف أنها تعمل على زيادة دفء الجسم وزيادة المناعة. -الحفاظ علي ترطيب الجسم الترطيب والحفاظ علي نسبة السوائل في الجسم تعد هي المفتاح للحفاظ علي التدفئة خلال فصل الشتاء، ولذا عليك تناول الماء بكثرة، والأعشاب مثل البابونج، والقرفة ، والزنجبيل والينسون. -ارتداء ملابس للتدفئة يمكنك إرتداء طبقة أعلى وأكثر من الملابس للتدفئة، كما عليك التأكد من تغطية حلقك وأعلى صدرك وجهازك التنفسي لتجنب التعرض للبرد والأنفلونزا. - الاستحمام بالماء الفاتر الإستحمام بالماء الفاتر إذا كنت تريد الحفاظ على بشرتك، فهي تساعد على استرخاء العضلات، وهذا قد يرفع درجة حرارة جسمك. - البقاء نشيط وممارسة الرياضة يعد النشاط البدني أمرًا أساسيًا، وبالتالي فإن الحفاظ على نظام منتظم مع المشي السريع الأساسي يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. - التعرض لأشعة الشمس يمكن لأشعة الشمس الطبيعية أن توفر الدفء الداخلي للجسم في الشتاء، فهي مصدر رائع لفيتامين د، كما أنه يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ويوازن الهرمونات.