جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمكفوفين وضعاف السمع بالإسكندرية

ينشر اليوم السابع جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمكفوفين وضعاف السمع والتربية الخاصة، بجميع المراحل التعليمية بكافة الإدارات والمدارس بمحافظة الإسكندرية.

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024 لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفنى والتعليم الابتدائى والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات فى 2 يناير وتنتهى فى 24 يناير 2024، متمنيًا لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للتعليم الابتدائى من الثلاثاء إلى الأربعاء فى الفترة (2 يناير إلى 10 يناير 2024)، وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية (عام- مهنى- صم- مكفوفين) من الثلاثاء إلى الإثنين فى الفترة (2 يناير إلى 15 يناير 2024)، كما تبدأ الشهادة الإعدادية (عام- مهنى- صم- مكفوفين) من الأربعاء إلى الأربعاء فى الفترة (17 يناير إلى 24 يناير 2024).

هذا ويبدأ الصف الأول والثانى بمرحلة الثانوية العامة من الأحد إلى الأربعاء فى الفترة (14 يناير إلى 24 يناير2024)، ويبدأ التعليم المجتمعى من الثلاثاء إلى الأربعاء فى الفترة (2 يناير إلى 10 يناير 2024)، أيضًا يبدأ امتحان تعليم المكفوفين من الثلاثاء إلى الثلاثاء فى الفترة (2 يناير إلى 23 يناير2024)، كما يبدأ امتحان تعليم الصم من الثلاثاء إلى الثلاثاء فى الفترة (2 يناير إلى 23 يناير 2024)، ويبدأ امتحان التعليم الفنى من الثلاثاء إلى الأربعاء فى الفترة (2 يناير إلى 24 يناير 2024).

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربى أبو زيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملاءمة للطلاب.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.