اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:25 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 جانب من اعتماد المحافظ للنتيجة
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بعد ظهر اليوم الاثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل والشهادات العامة.
 
ويتم عقد امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العام خلال الفترة من 9حتى 24 يناير 2024، حيث تبدأ امتحانات شهادة الثانوي العام والتعليم الفني في 9 يناير 2024 وتنتهي في 24 يناير 2024. 
 
وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 9 يناير حتى 24 من يناير 2024.
 
كما تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم 9 يناير  وتنتهي يوم 13 يناير 2024 طبقًا للخريطة الزمنية. 
 
وصرح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
 
مشيرًا إلى أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ببعض المدارس مما يستوجب انعقاد بعض اللجان فترة مسائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
 
ووجه بشارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.
 
كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.






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