جامعة المنصورة تحصد المركز الثالث محليا والخامس عربيا فى التصنيف العربى للجامعات

الدقهلية – محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ، ادراج جامعة المنصورة بنتائج التصنيف العربى للجامعات العربية، ونجحت جامعه المنصورة أن تكون فى المركز الثالث على المستوى المحلى من اجمالى 26 جامعة مصرية تقدمت لهذا التصنيف وفى المركز الخامس على مستوى الجامعات العربية من إجمالى 115 جامعة عربية.

والجدير بالذكر انه تم تصميم التصنيف العربى للجامعات بناءً على منهجية تعتمد على أربعة مؤشراتIndicators تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها.

ويشمل التصنيف مجموعة من المعاييرCriteria القابلة للقياس وهي: التعليم والتعلم، جودة التدريس، البحث العلمى، كمية البحوث وجودتها ليكون للتصنيف بُعد اقتصادى التطبيق بهدف تشجيع البحث العلمى القائم على الإبداع والريادية والابتكار فى الجامعات وتشجيع تسويق ونشر المخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليساعد فى الوصول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة؛ والتعاون الدولى والمحلى وخدمة المجتمع.