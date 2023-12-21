تفاصيل قرار ماليزيا بحظر دخول السفن الإسرائيلية موانئها

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أكد وزير الاتصالات الماليزى فهمى فاضل، إن قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفورى لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التى ترفع العلم الإسرائيلى موانئ ماليزيا، إشارة واضحة إلى أن الحكومة الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل ولم تتعاون بأى شكل من الأشكال معها لا سيما فى المجال الاقتصادى.

وقال فهمى فى فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية أدلى بها للصحفيين: إن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل.



وأوضح أن قرار الحكومة بإلغاء فورى للقرارات التى وضعتها الحكومة السابقة فى عامى 2002 و2005 بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية (زيم) بالرسو فى الموانئ الماليزية، تجسيد إلتزام ماليزيا القوى بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين.



وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم أمس الأربعاء، عن منع السفن الإسرائيلية والسفن التى ترفع العلم الإسرائيلى من الرسو فى الموانئ الماليزية بأثر فورى.



وأضاف أن هذه القيود رد علنى على تصرفات إسرائيل التى تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولى بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين.