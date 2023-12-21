تعديل المخطط التفصيلى لقرية ملامس بالشرقية.. تفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعديل المخطط التفصيلى لقرية ملامس بمركز منيا القمح، لترحيل أحد الشوارع لتضرر مواطن منه.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحافظ رقم 9768 لسنة 2023 الذى نص على " بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما: وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية، لقرى محافظة الشرقية : وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة فى 24 أكتوبر 2023 بشأن الطلب المقدم من المواطن أيمن عطية بيومى حسن، الذى يتضرر من وجود شارع يمر بحدود قطعة الأرض الخاصة به والكائنة بناحية ملامس التابعة للوحدة المحلية بملامس بمركز منيا القمح والمتضمنة طلب الموافقة على ترحيل الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 والمؤشر عليها منا بالموافقة.

وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ فى 14 مليون 2023 فى موضوع مماثل والمتضمن الموافقة على رفع الشارع المذكور من المخطط التفصيلى لعدم تعارضها مع المخطط الاستراتيجى العام ؛ قرر: "مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية ملامس - الوحدة المحلية بملامس - مركز منيا القمح وذلك فيما تضمنه من وجود شارع مار بقطعة الأرض ملك المواطن أيمن عطية بيومى حسن - وذلك بترحيل الشارع المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بالارتدادات القانونية، والقانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية".