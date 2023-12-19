اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:31 م
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محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الرئيسية بالزقازيق

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:28 م
محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الرئيسية بالزقازيق جانب من الأعمال
الشرقية - إيمان مهنى

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تقوم الاجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعملية إصلاح الكسر الموجود بماسورة مياه الشرب الموجودة بشارع المدير وجارى الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه إلى أهالي المنطقة.
 
وقدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة الفورية لأي مشاكل طارئه والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرئيس حي أول الزقازيق، بسرعة حل أي مشكلات طارئه والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافه القطاعات الخدمية.
 
جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال  

جانب من الأعمال (2)
موقع كسر الماسورة

 







الشرقية

كسر متسورو مياه

حي اول الزقازيق

اخبار الشرقية




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