محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الرئيسية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تقوم الاجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق ب محافظة الشرقية ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعملية إصلاح الكسر الموجود بماسورة مياه الشرب الموجودة بشارع المدير وجارى الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه إلى أهالي المنطقة.

وقدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة الفورية لأي مشاكل طارئه والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرئيس حي أول الزقازيق، بسرعة حل أي مشكلات طارئه والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافه القطاعات الخدمية.