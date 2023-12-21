بدء التحويلات المرورية لإنشاء محطة 4 بمونوريل مدينة نصر لمدة شهر

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، إجراء التحويلات المرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين فى مدينة نصر لمدة 30 يوما وسط متابعة غرف العمليات لمراقبة حركة السيارات لحين الانتهاء منها خلال المدة المحددة لها.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين.. مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوماً) ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12,05 صباح اليوم الجمعة ، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية ؛ للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى نطاق مدينة نصر.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين منعا لوقوع الحوادث.