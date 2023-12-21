اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 06:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

انفجارات فى العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوى

الخميس، 21 ديسمبر 2023 06:00 ص
انفجارات فى العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوى حرب روسيا وأوكرانيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات كييف، الخميس، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوى.

وعززت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أصوات الانفجارات التي سمعت في المقاطعة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوى، حيث نشرت فى قناتها على "تلجرام": "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة". ولم تقدم الإدارة تفاصيل أخرى. وتم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في مقاطعات مفينيتسا وكييف وخميلنيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.







حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

موسكو

كييف

خميلنيتسك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة