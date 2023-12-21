انفجارات فى العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوى

وكالات

أعلنت سلطات كييف، الخميس، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوى.

وعززت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أصوات الانفجارات التي سمعت في المقاطعة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوى، حيث نشرت فى قناتها على "تلجرام": "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة". ولم تقدم الإدارة تفاصيل أخرى. وتم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في مقاطعات مفينيتسا وكييف وخميلنيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.