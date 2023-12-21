النمسا وسويسرا يبحثان حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية

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ناقش اجتماع لقيادات أمنية من كل من النمسا وسويسرا عقد في مدينة برن سبل زيادة حماية الحدود ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إن مدير الشرطة الفيدرالية مايكل تاكاكس أكد أهمية التعاون الممتاز مع المكتب الفيدرالي السويسري للجمارك وأمن الحدود، مشددا على أهمية دعم الشراكة بين البلدين خاصة فى مجال أمن الحدود.



وأشار البيان إلى تسجيل النمسا أكثر من 112 ألف طلب لجوء في عام 2022 مع عدم تسجيل أكثر من 75 بالمئة من المتقدمين كما تشهد النمسا حاليا انخفاضا في عمليات الضبط للمهاجرين مقارنة بعام 2022 لكن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية.



وأشار البيان إلى أن الوضع على طول طرق البحر الأبيض المتوسط و غرب البلقان لا يتحسن مشددا على ضرورة تكثيف حماية الحدود الأوروبية.



وأوضح البيان إن حماية الحدود هي مهمة تشمل عموم أوروبا حيث ترسل النمسا حاليًا مسئولين تنفيذيين لعمليات "فرونتكس" في 16 دولة وتشارك في العديد من المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف حيث أدت الجهود المشتركة على المستوى الأوروبي إلى دعم أنشطة مراقبة الحدود خاصة في صربيا والمجر.