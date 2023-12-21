اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا وسويسرا يبحثان حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:04 ص
النمسا وسويسرا يبحثان حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية مهاجرين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اجتماع لقيادات أمنية من كل من النمسا وسويسرا عقد في مدينة برن سبل زيادة حماية الحدود ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود.


وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إن مدير الشرطة الفيدرالية مايكل تاكاكس أكد أهمية التعاون الممتاز مع المكتب الفيدرالي السويسري للجمارك وأمن الحدود، مشددا على أهمية دعم الشراكة بين البلدين خاصة فى مجال أمن الحدود.


وأشار البيان إلى تسجيل النمسا أكثر من 112 ألف طلب لجوء في عام 2022 مع عدم تسجيل أكثر من 75 بالمئة من المتقدمين كما تشهد النمسا حاليا انخفاضا في عمليات الضبط للمهاجرين مقارنة بعام 2022 لكن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية. 


وأشار البيان إلى أن الوضع على طول طرق البحر الأبيض المتوسط و غرب البلقان لا يتحسن مشددا على ضرورة تكثيف حماية الحدود الأوروبية.


وأوضح البيان إن حماية الحدود هي مهمة تشمل عموم أوروبا حيث ترسل النمسا حاليًا مسئولين تنفيذيين لعمليات "فرونتكس" في 16 دولة وتشارك في العديد من المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف حيث أدت الجهود المشتركة على المستوى الأوروبي إلى دعم أنشطة مراقبة الحدود خاصة في صربيا والمجر.







النمسا

سويسرا

سويسرا والنمسا

الهجرة غير الشرعية

مهاجرين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة