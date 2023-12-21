المفوضية الأوروبية تقدم 1.5 مليار يورو من حزمة الدعم لأوكرانيا

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أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تقدم اليوم /الخميس/ "آخر 1.5 مليار يورو من حزمة الدعم البالغة 18 مليار دولار لأوكرانيا لعام 2023".

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعى أنه "يجب علينا التوصل إلى اتفاق لمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم الذى تحتاجه للتعافى وإعادة البناء والإصلاح".

وتلقت أوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية من ليتوانيا تحتوى على المعدات الميدانية الضرورية وآلاف الحصص الغذائية لقواتها المسلحة.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أنه فى عام 2023، قام المدربون الليتوانيون بتدريب حوالى 2900 عسكرى أوكرانى فى ليتوانيا كجزء من برنامج متعدد الجنسيات فى المملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يبدأ خبراء التدريب الليتوانيين فى عام 2024 تدريب حوالى 3500 فرد عسكرى أوكرانى كجزء من بعثة المساعدة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبى لدعم أوكرانيا وعملية (إنترفليكس) فى المملكة المتحدة وليتوانيا وهى برنامج تدريبى لتدريب القوات الأوكرانية.



وفى الوقت نفسه، وافق البرلمان السويسرى بمجلسيه على تعديل التشريع الذى يخفف متطلبات صادرات الأسلحة. ولذلك، يمكن للحكومة السويسرية الخروج عن معايير الترخيص بتصدير الأسلحة إلى الخارج "فى ظروف استثنائية"، إذا كان ذلك يتوافق مع حماية مصالح السياسة الخارجية أو السياسة الأمنية.



ومن الناحية النظرية، سيسمح التعديل الجديد لسويسرا بالموافقة على إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.