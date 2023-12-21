اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 02:56 م
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القبض على 5 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الغربية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:32 م
القبض على 5 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الغربية حملة أمنية -أرشيفية
محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، حيث تم ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
 
ونجحت الجهود فى ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
 
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.






نقد اجنبى

السوق المصرفى

الامن

الداخلية




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