القبض على 5 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الغربية

محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، حيث تم ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

ونجحت الجهود فى ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.