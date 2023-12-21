اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: ربطنا 5400 مكتب صحة إلكترونيًا بالمركز الرئيسى فى العاصمة الإدارية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:25 م
الصحة: ربطنا 5400 مكتب صحة إلكترونيًا بالمركز الرئيسى فى العاصمة الإدارية الدكتور حسام عبد الغفار
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن توجيهات الرئيس السيسي التوجه نحو التحول الرقمي وانتهى عهد التسجيل الورقي للخدمات التي تقدم في مراكز وزارة الصحة، مفيدا بأن لديهم أكثر من 5400 مكتب صحة وتم ربطهم بشبكة الكترونية موحدة بالمركز الرئيسي في العاصمة الادارية.
 
وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أن المواطن الذي سيرغب في استخراج شهادة ميلاد أو بيان ولادة حينما يقدم سيتم التسجيل بشكل مميكن بالبيانات الخاصة بالأب والأم ويتم طباعة شهادة الميلاد المؤمنة.
 
وتابع: "في نفس اللحظة اللي رايح المواطن يسجل شهادة ميلاد الطفل بيظهر في نفس اللحظة في الغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان والمشروع كبير وتم بين وزارتي الصحة والتخطيط".






متحدث الصحة

وزارة الصحة

مكاتب الصحة

وزير الصحة

برنامج التاسعة

العاصمة الادارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة