الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدعو نظيره الفنزويلى لزيارة موسكو 2024

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أعلن الكرملين اليوم /الخميس/ أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو لزيارة روسيا العام المقبل.

وذكر الكرملين -فى بيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "تم تأكيد الدعوة الموجهة للرئيس الفنزويلى لزيارة روسيا العام المقبل".

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إنه تم الاتفاق على مواعيد الزيارة، لكن "يمكننا القول إنها لن تتم قبل نهاية العام".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال".



وبحسب سفير فنزويلا لدى روسيا، فإن مادورو يعتزم مناقشة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين التعاون بين البلدين، والذى يشمل 15 مجالا مختلفا.



وأشار البيان إلى أن الرئيسين الروسى والفنزويلى فلاديمير بوتين ونيكولاس مادورو أكدا فى محادثة هاتفية على نهجهما المشترك تجاه إقامة نظام عالمى عادل.



وقال البيان "خلال تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، تم التركيز على الأساليب المشتركة لإقامة نظام عالمى عادل متعدد الأقطاب، وعلى رفض العقوبات غير القانونية والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول".



وقال الرئيس الروسى أيضا إن روسيا ستواصل دعم جهود القيادة الفنزويلية لتعزيز اقتصاد البلاد وسيادتها.



كما ناقش الزعيمان القضايا الملحة للتعاون الروسى الفنزويلى فى مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، وكذلك فى المجالات الثقافية والإنسانية.