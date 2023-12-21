اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى ينهى مهام رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:04 ص
الرئيس الجزائرى ينهى مهام رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أنهى الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مهام رئيس المجلس الجزائرى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، محمد بوشناق خلادى، وعين ربيعة خرفى خلفًا له.

يذكر أن المجلس المجلس الجزائرى الاقتصادى،الاجتماعى والبيئى، يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح فى جميع المجالات التى تمس حياة المواطن الجزائرى. 


وتتمثل مهام المجلس فى إشراك المجتمع المدنى فى التشاور الوطنى حول السياسات الحكومية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية فى المجال الاقتصادى والاجتماعي، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالى، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.

 

 







عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائرى

الجزائر

رئيس المجلس الجزائرى الاقتصادى




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