اليوم السابع
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استمرار حملات رفع المخلفات من النقطة الوسيطة بمنطقة الغار فى الزقازيق

الخميس، 21 ديسمبر 2023 03:19 م
استمرار حملات رفع المخلفات من النقطة الوسيطة بمنطقة الغار فى الزقازيق رفع مخلفات
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المحاسب على الصناديلى وكيل أول الوزارة، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن الحملة الميكانيكية بالنقطة الوسيطة بمنطقة الغار، قامت بنقل 12 نقلة من مخلفات ورفعها إلى المدفن الصحى ببلبيس بمعدات المركز.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمتابعة وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم لسرعة الانتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار ونقلها إلى المدفن الصحى، ذلك ضمن خطة وضعتها للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، للارتقاء بمنظومة المخلفات البلدية وخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

 







الشرقية

نقطة الوسيطة بالغار

اخبار الشرقية

مدفن الصحي بلبيس




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