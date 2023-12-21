اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 04:25 م
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استلام 12 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على مستحقيها بتكافل وكرامة بالبحيرة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 03:18 م
استلام 12 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على مستحقيها بتكافل وكرامة بالبحيرة تكافل وكرامة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، لافتة إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم وتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

 

فيما أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، استلام قافلة المساعدات الغذائية التى وفرتها مديرية التضامن الإجتماعى بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والتى تتضمن12592 كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على مستحقى تكافل وكرامة بالمحافظة.

 

وأشار غطاس إلى الدور الكبير الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل وتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً.

 







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محافظة البحيرة

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تضامن إجتماعى

نائب محافظ البحيرة




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