هيئة الدواء: المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض الفيروسية

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية وإن استخدامة لابد أن يكون تحت اشراف طبى كامل.

وأضافت هيئة الدواء أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتابعت : فى حالة الإصابة بالانفلونزا والحصول على مضاد حيوى سيكون تناوله بلا فائدة .

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​