اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تخفض احتياجات التمويل الخارجى بمقدار 4 مليارات دولار لعام 2024

الخميس، 21 ديسمبر 2023 05:04 م
أوكرانيا تخفض احتياجات التمويل الخارجى بمقدار 4 مليارات دولار لعام 2024 الحرب الروسية الأوكرانية
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قال وزير المالية الأوكرانى سيرجى مارشينكو إن حكومة أوكرانيا خفضت احتياجاتها من التمويل الخارجى من 41 مليار دولار إلى 37.3 مليار دولار، موضحًا أن التخفيض تم تحقيقه من خلال تعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة وتفعيل سوق الاقتراض المحلى، من بين إجراءات أخرى، كما تم تخفيض جميع النفقات الرأسمالية لموازنة الدولة.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن مارشينكو قوله: إنه فى عام 2024، ستكون المهام الرئيسية هى الحملة العسكرية والدعم الاجتماعي، مضيفا أنه علاوة على ذلك، إذا تم تمويل الدفاع والأمن حصريًا من إيرادات الميزانية الداخلية، فمن أجل ضمان احتياجات المجال الاجتماعي، فإننا نعتمد على مساعدة الشركاء الدوليين.


تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الأوكرانية اجتذبت العام الحالى أكثر من 39 مليار دولار من التمويل الخارجي، وبحلول نهاية العام سيصل المبلغ إلى 42.3 مليار دولار.


وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أشار إلى أن البلاد لديها التزامات مالية متعددة السنوات من 11 دولة يبلغ مجموعها المليارات.







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