أوكرانيا تتلقى 202 مليون يورو لإعادة الإعمار من بنك الاستثمار الأوروبى وهولندا

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منح بنك الاستثمار الأوروبى الحكومة الأوكرانية بمبلغ 99.6 مليون يورو لإعادة بناء حوالى 200 منشأة فى 18 منطقة، حيث من المقرر استخدام الأموال فى الإصلاحات الرأسمالية وإعادة الإعمار وبناء المستشفيات الجديدة والمبانى العامة والإسكان الاجتماعى ومرافق الصرف الصحى وإمدادات المياه.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، عن بيان صادر عن البنك اليوم /الخميس/، قوله إنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية لنحو 900 ألف مواطن نازح داخلياً.



يشار إلى أن برنامج المساعدة المبكرة فى تعافى أوكرانيا وبرنامج تعافى أوكرانيا هما اتفاقيتان ائتمانيتان إطاريتان متعددتا القطاعات بين بنك الاستثمار الأوروبى وأوكرانيا.



وتسهم مثل هذه البرامج، التى يبلغ حجمها الإجمالى 540 مليون يورو، بدور مهم فى مساعدة أوكرانيا، إذ ساعدت على الانتهاء من 100 مشروع ضمن برنامج التعافى المبكر لأوكرانيا، وهناك أكثر من 60 مشروعًا فى مراحل مختلفة من الإنشاء، وكجزء من برنامج التعافى فى أوكرانيا، تم تحديد 141 مشروعًا للتعافى فى جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ بداية الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، بلغ دعم بنك الاستثمار الأوروبى لأوكرانيا 1.7 مليار يورو لتمويل الإصلاح العاجل للبنية التحتية المدمرة.



وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة الهولندية تخصيص 102 مليون يورو للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 لمساعدة أوكرانيا على الصمود خلال فصل الشتاء والاستعداد لفصل الربيع.



ووفق بيان صحفى نُشر على الموقع الرسمى للحكومة الهولندية، حسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /الخميس/، فإن هذا المبلغ يمثل جزءا من إجمالى مساعدات بأكثر من 2 مليار يورو خصصتها الحكومة الهولندية لدعم أوكرانيا خلال العام المقبل.



وكان وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندى جيفرى فان ليوين أعلن، أثناء زيارته لأوكرانيا فى 15 ديسمبر الجاري، عن كيفية إنفاق هذا المبلغ.