أعراض متحور كورونا الجديد JN.1.. هل نحتاج لجرعة تنشيطية؟

كتبت إيناس البنا

مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار متحور كورونا الجديد JN.1، نلقى الضوء على بعض المعلومات عن هذا المتحور، إذ إنه يظل أقل خطورة من بعض السلالات الأخرى.

وفى هذا الإطار كشف الدكتور مصطفى المحمدى مدير تطعيمات المصل واللقاح، أن الجرعة التنشيطية توفر بالفعل حماية من المتحور الجديد، لافتاً أن المتحور من صفاته أنه يحاول التهرب من جهاز المناعة خاصة للأشخاص الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل عام 2023 الحالي، ولكن يجب الحرص على تناول الجرعة التعزيزية من اللقاح المستحدث ثنائي التكافئ المعزز المحدث من الفيروس، الذى ثبت أنه يحقق نسبة كبيرة من الوقاية، وهو متوفر فى المصل واللقاح.

وأشار مدير تطعيمات المصل واللقاح في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن المتحور الجديد مثله مثل السلالات الأخرى يسبب إصابة في الجهاز التنفسى العلوى، مسبباً أعراض كورونا العادية من حمى وصداع وألم العضلات، منوها أنه في حالات الامراض المعدية فإن المناعة الجزئية أفضل كثيرا من المناعة المعدومة لتوفير الحماية اللازمة ضد الإصابة.

وأوضح أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا أو أي فيروس تنفسى آخر يجب أن يلتزم المريض الفراش وعدم الاختلاط لتجنب نقل العدوى، وفى حالة اضطر للنزول والاختلاط في أماكن مغلقة للدراسة أو العمل، يجب الحفاظ على مسافة تباعد آمنة، مع ارتداء الماسك الطبي، واستخدام المعقمات لتجنب نقل الفيروس.

وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، فإن اللقاح ثنائى التكافئ هو لقاح يولد "استجابة جيدة" ضد اثنين من متغيرات كورونا الفرعية: BA.4 و BA.5، تم تصنيعه بواسطة موديرنا من الجيل الحالي من اللقاحات التي تعتمد على سلالة ووهان الأصلية بجانب المتغيرات الحديثة، وأظهر فاعلية مستويات الأجسام المضادة من اللقاح الثنائي ضد متغيرات كورونا الحديثة.