أخبار مصر.. ضبط 150 ألف طن بصل مُخزن على مساحة 138 فدانا بالجيزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة منها قيام وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك بضبط 150 ألف طن بصل مخزن على مساحة 138 فدانا بالجيزة، وتفاصيل مباراة الأهلى أمام أوروا الياباني على المركز الثالث بمونديال الأندية، وإلى أهم الأخبار.

الأهلي يرتدي القميص الأسود أمام أوروا الياباني بمونديال الأندية

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوروا الياباني في العاشرة صباح اليوم بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالسعودية.

الصحة العالمية: 500 وفاة و 700 مصاب بين فرق الرعاية الطبية في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت نحو 493 اعتداء على عمال بالرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، أدت إلى 500 حالة وفاة، ونحو 700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضى.

المديريات التعليمية تحدد طرق منصة الامتحان الإلكترونى للثانوى العام

وجهت المديريات والإدارات التعليمية طلاب الصف الثانى الثانوى بالتأكد على تحديث منصة الامتحان الإلكترونى على التابلت، والتأكد من نزول أخر تحديث لبرنامج الاختبارات (SwiftAssess 1.8.15، موضحة أنه على طلاب الصف الثانى الثانوي عام وخدمات ترك التابلت بعد توصيله بالنت، موضحة أن تغيير المرحلة من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى على موقع lms ، وذلك لتنزيل الكتب والفيديوهات فقط وليس له علاقة بالامتحان.

النيابة تحقق مع المتهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بمدينة نصر

أثار مقطع فيديو يرصد لحظة تخدير وخطف طفلتين داخل أسانسير في القاهرة الرعب في نفوس العديد ممن شاهدوا مقطع الفيديو الذى يوثق الواقعة وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين في النهاية أن وراء ارتكاب الواقعة محاسب يعمل فى الخارج، واستعان بشخصين لخطف إحدى طفلتيه من حضانة والدتهما واصطحابها لخارج البلاد.

تفاصيل ضبط 150 ألف طن بصل مخزن على مساحة 138 فدانا بالجيزة

يزرع البصل فى شهرى أغسطس وسبتمبر فى الصعيد وشهر أكتوبر فى الفيوم والمنيا، وشهرى نوفمبر وديسمبر فى الوجه البحرى، ويتم حصاده بعد 4 أشهر وتسمح الدولة بتشوين البصل الأحمر الذى يتم حصاده بالوجه البحرى من شهر ابريل حتى شهر أكتوبر حتى يظهر البصل الذى يتم حصاده من محافظات الصعيد .

الضرائب: عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية جريمة تهرب ضريبى

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية علي منظومة الايصال الإلكتروني.

وفي حال تعامل الممول مع كلا من شركات ومستهلك نهائي، شدد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة التزام الممول بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الالكترونية عند التعامل مع الشركات وكذلك اصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

مركز المناخ: اليوم أخر أيام الخريف وغدا بداية فصل الشتاء فلكيًا فى مصر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن اليوم الخميس هو اخر يوم في خريف هذا العام، و غداً الجمعة هو اليوم الأول من فصل الشتاء رسمياً وفلكياً في مصر الذى سينتهى يوم الأربعاء 20 مارس القادم من عام 2024، يستمر الشتاء على مدار 89 يوماً.

وزارة التعليم: المدارس بدأت تسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس بدأت في تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت بعد تسليمه للمديريات التعليمية خلال الأيام الماضية، مضيفة أن هناك قواعد وإجراءات لحصول الطلاب على التابلت، مضيفة أن ضياع التابلت أو تلفه يتحمله الطالب، مطالبة جميع الطلاب الذين يحصلون على أجهزة التابلت بالحفاظ على الجهاز اللوحى لأنه سوف يدرس به الطالب مدة السنوات الثلاثة في المرحلة الثانوية، وأى عطل سوف يتم إصلاحه في التوكيل على حساب التلميذ، طالما أن الطالب هو من تسبب فى هذا العطل، كما يجب الحفاظ على مشتملات الجهاز من سماعة وشاحن وجراب.

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء الأحد المقبل

يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام يوم 24 ديسمبر الموافق الأحد المقبل، وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

البورصة السلعية تعقد جلسة لتداول السكر اليوم وطرحه بسعر 27 جنيها للكيلو

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم، الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث توفر البورصة السكر لشركات التعبئة ويتم طرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.