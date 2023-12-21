آخر أيام الخريف.. شبورة وانخفاض درجات الحرارة بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس في محافظة الإسماعيلية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع وجود رياح ضعيفة، وشبورة مائية علي طريق "الإسماعيلية – القاهرة"، وطريق "الإسماعيلية – الزقازيق الزراعي"، وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المحافظة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، واليوم هو آخر أيام فصل الخريف، وغدًا هو بداية فصل الشتاء.

تحذير المواطنين من حالة الطقس

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء من حالة الطقس اليوم الخميس، بالتزامن مع الانخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح على معظم أنحاء المحافظة مثيرة للرمال والأتربة وتنشط أحيانًا بسرعة 32 كم/ساعة، وتشهد المحافظة انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية، وسرعة الرياح نشطة أحيانًا.

كما حذرت الشبكة الوطنية في الإسماعيلية المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية والأبنية المتهالكة.

انخفاض درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث "30% تقريبًا".

درجة الحرارة في مدن القناة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، وفى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة، وفي بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22، وفى السويس الصغرى 13 والعظمى 20، وفى العريش الصغرى 12 والعظمى 21، وفى رفح الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.



انخفاض-درجات-الحرارة-بالإسماعيلية-(1)



انخفاض-درجات-الحرارة-بالإسماعيلية-(2)



حالة-الطقس-بالإسماعيلية-(1)



حالة-الطقس-بالإسماعيلية-(2)



طقس-متقلب-بالإسماعيلية-(1)



طقس-متقلب-بالإسماعيلية-(2)