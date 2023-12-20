وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير العملية التعليمية داخل عدد من مدارس طنطا

الغربية – عادل ضرة

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية، شملت المتابعة مدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، ومدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وخلال المتابعة بمدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة، وقام بالتنبيه على إدارة المدرسة بمزيد من النظافة، وتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، كما شدد على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة.

وفي مدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، لاحظ الحضور المتميز للطلاب، وانضباط العملية التعليمية، موجها إدارة المدرسة بضرورة دمج طالبات التربية العملية في العملية التعليمية، وتنفيذ التدريب الميداني، وتحقيق الاستفادة منهن.

وقدم الشكر لإدارة المدرسة على تفعيل الأنشطة الجاذبة لحضور الطلاب، وتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل ، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص.