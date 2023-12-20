اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الروسى: القوات البرية تسلمت 1500 دبابة جديدة ومحدثة خلال 2023

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:00 ص
وزير الدفاع الروسى: القوات البرية تسلمت 1500 دبابة جديدة ومحدثة خلال 2023 وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن القوات البرية الروسية تسلمت أكثر من 1500 دبابة جديدة ومحدثة في عام 2023.

وأوضح خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية - وفقا لوكالة (تاس )الروسية - أنه تم توفير 1530 دبابة جديدة ومحدثة للقوات البرية، بالإضافة إلى 2518 مركبة قتال مشاة وناقلات جنود مدرعة.

وأشار شويجو إلى أن الغواصة النووية من طراز "الإمبراطور ألكسندر الثالث" وهي من فئة "بوري-إيه" النووية، المسلحة بصواريخ بولافا، دخلت الخدمة في البحرية الروسية.

ووفقا لوزير الدفاع الروسي، تلقت القوات الجوية الروسية منذ بداية العام 237 طائرة ومروحية و86 وحدة من الأسلحة المضادة للطائرات و67 محطة رادار، مشيرا إلى أنه يجري توفير أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-160M للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.







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