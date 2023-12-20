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"ورد النيل" ينتشر على شاطئ بورسعيد فى ظاهرة تحدث كل عام.. صور

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:19 م
"ورد النيل" ينتشر على شاطئ بورسعيد فى ظاهرة تحدث كل عام.. صور ورد النيل
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنتشار تجمعات كبيرة لورد النيل بطول الشواطئ، في ظاهرة تتكرر سنويًا اعتداد عليها أبناء بورسعيد في نفس التوقيت من كل عام.
 
وترجع ظاهرة ظهور ورد النيل على شواطئ بورسعيد، نتيجة لفتح البوغاز غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات، في الوقت الذي يكثف جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهود كبيرة لإزالة ورد النيل بطول الشاطئ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.
 
ويعتبر نبات ورد النيل أحد النباتات المائية التي تطفو وتتكاثر بسرعة كبيرة، وتستهلك كميات كبيره من الماء, الأكسجين الذائب.
 
 
 
تراكمات من ورد النيل
تراكمات من ورد النيل

جانب من ورد النيل
جانب من ورد النيل

ورد النيل ببورسعيد
ورد النيل ببورسعيد
 
 
 






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